Vali Becel, Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi’yi ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ilçe ziyaretleri kapsamında Gülşehir Belediyesini ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Valiliği görevine başlamasının ardından kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi’ye iadei ziyaretinde bulunurken Belediye Başkanı Çiftçi’den ilçede yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.