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Kapadokya'da balon uçuşları 22 Ağustos'ta başlıyor

DHA

Kapadokya'da balon uçuşları 22 Ağustos'ta başlıyor


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde balon uçuşlarının kontrollü olarak 22 Ağustos Cumartesi günü yeniden başlatılacağı bildirildi. 27 balon firmasının tek balon sepeti ile uçuş yapabilecağı, pandemi kurallarının etkin bir şekilde uygulanacağı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri sıcak hava balonlarının uçuşlarıyla ilgili Kapadokya bölgesindeki yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıya ilişkin bilgi veren sıcak hava balonu şirketi Especial Group Genel Koordinatörü Abdullah İnal, Kapadokya bölgesindeki balon uçuşlarının, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce 30 Haziran 2020 tarihinde alınan karar ile 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelendiğini hatırlattı. İnal, "O dönemki koşullara bakıldığında pandeminin en etkili olduğu bir süreçti. Ancak sonraki süreçte pandeminin biraz daha kontrol altına alınmasının yanı sıra, yurtdışı rezervasyonlarında turistlerin ilk soruları 'balonlar uçacak mı', 'ne zaman uçacak?' oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de kararını revize etme kararı aldı. Dünkü yaptığımız  toplantıda, kontrollü olarak 22 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Kapadokya bölgesindeki hava sahasını balon uçuşlarına açmış oldu" diye konuştu.
Balon uçuşları sırasında belirli kısıtlamalar geldiğini belirten İnal, "Kapadokya bölgesinde 27 balon firması var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, her balon firmasına bir balon sepet kaldırma hakkı vererek, hem saha hem de yer sahasını biraz kısıtlandırmış oldu. Bu şekilde insanların bir araya gelerek kalabalık alan oluşturmasını da engellemiş olacak. Bunun dışında Covid ile ilgili genelgemiz olacak. Büyük bir ihtimalle Perşembe günü bu genelgenin gelmesini bekliyoruz. Balon turlarında misafirler arabaya bindiklerinde ateş ölçer ile ateşleri ölçülerek kayıt altına alınacak. Bunun dışında balon sepetlerimizdeki iniş alanlarında maske ve koruyucu kıyafetler kullanılacak. Bunun etkisi ile birlikte yabancı misafirlerin bölgeye ilgisinin artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
İnal, balon uçuşlarının sadece Ukraynalı turistler için özel alınan izin ile gerçekleştirileceğini ve bunun da 3 gün ile sınırlı olduğu şeklinde kamuoyuna yansıyan bilgilerin asılsız olduğunu ifade etti. İnal, "22-25 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna´nın Milli Bağımsızlık Günü olduğu bilinmektedir. Fakat balon turizmi, sadece Ukraynalılar için değil, genel bir talep olduğu için 22 Ağustos tarihi baz alındı. Bu tarihin Ukrayna Bağımsızlık Günü'ne denk gelmesi tamamen tesadüf. 3 gün süreli bir balon uçuşu yapılacağı şeklinde bir bilgi var, kesinlikle yanlış bilgi. Uçuşlar 22 Ağustos´ta başlayacak ve bu devam edecek. Eylül ayında eğer talepler artış gösterir  ise bunu turistik işletmelere soracağız. Belki de balon firmaları bir değil, iki balon ile de uçuş yapabilecekler" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-08-18 15:55:48

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