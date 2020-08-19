Nevşehir’de arazi yolları onarılıyor

Nevşehir Belediyesi, çeşitli nedenlerden dolayı arazi yollarında yaşanan bozulma ve hasarları gidermek için çalışma yapıyor.

Özellikle yaz aylarında üreticilerin tarla ve bahçelerine daha rahat ve kolay ulaşması için başlatılan çalışmada Nevşehir Belediyesi Fen Müdürlüğü ekipleri bozulan güzergahlarda yol tesviyesi yapıyor. Nevşehir Belediyesi mücavir alanlarında sürdürülen çalışmalar kapsamında yağış ve çeşitli nedenlerden dolayı hasar gören ve tarım ve ulaşım araçlarının geçmesine engel teşkil edecek durumdaki yolları iş makineleri yardımı tesviye eden belediye ekipleri, ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarını sürdürecek.

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