Cinsel saldırıda bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Nevşehir’de bir kadının kendisini tehdit ve cinsel saldırıda bulunduğu şikayeti üzerine yabancı uyruklu bir şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bir kadın kendisini tehdit eden ve cinsel saldırıda bulunduğunu ifade ederek yabancı uyruklu P.N.’den şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu P.N. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen P.N. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.