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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir artık içme suyu problemi yaşamayacak

İHA

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve şehrin içme suyu problemini ortadan kaldıracak olan her biri 5 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposunun inşaat çalışmaları sürüyor. Daha önce 9 bin 500 ton olan içme suyu depolama kapasitesini 24 bin 500 tona çıkartacak olan depolar Nevşehir'in içme suyu problemini ortadan kaldıracak.

Nevşehir artık içme suyu problemi yaşamayacak

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve şehrin içme suyu problemini ortadan kaldıracak olan her biri 5 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposunun inşaat çalışmaları sürüyor. Daha önce 9 bin 500 ton olan içme suyu depolama kapasitesini 24 bin 500 tona çıkartacak olan depolar Nevşehir’in içme suyu problemini ortadan kaldıracak.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesi ile birlikte şehrin özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu problemini ortadan kaldırmak için başlattığı alt yapı hamlesi ile birlikte DSİ kanalıyla inşaat çalışmalarına başlanılan DY2, DY3 ve DY4 içme suyu depolarının yapımı büyük bir hızla devam ediyor.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Kahveci Dağı eteklerindeki Kuzuluk Mevkiinde ve 350 Evler Mahallesi’nde bulunan ve her biri 5 bin ton kapasiteli olan ve tamamlandığında Nevşehir’in mevcutta 9 bin 500 ton olan içme suyu depolama kapasitesini 24 bin 500 tona çıkartacak olan su depolarının kısa süre içerisinde devreye alınması planlanıyor.
Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol, yapımı devam eden su depolarının inşaatında incelemelerde bulundu.
Erol, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şantiye sorumlularından bilgiler aldı.
DSİ kanalıyla ihale edilen ve Nevşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırımla yapımı gerçekleştirilen su depolarının yapım çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Rasim Arı, DY2 depo inşaatında; İnşaat ve mekanik imalatların tamamlandığını DY3 depo inşaatında; depo perde kalıp, demir ve beton imalatları devam ettiğini ve DY4 depo inşaatında ise; inşaat imalatlarının tamamlanarak depo içerisi temizlik ve izolasyon işlerine geçildiğini söyledi.
Şehrin içme suyu depolarının kapasitelerinin yetersiz olmasının özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin en büyük sebeplerinden biri olduğunu ifade eden Arı, çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin içme suyu sorununun önemli ölçüde ortadan kalkacağının belirtti.
Arı, “Şehre ilk geldiğimizden beri en önem verdiğimiz konuların başında altyapı ve beraberinde bundan kaynaklı yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırmak vardı. Vatandaşlarımıza bu sorunu çözeceğimize dair söz verdik. Bunun için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda ilk geldiğimiz günden itibaren şehrimizdeki su depolarımızın kapasitesini yükselteceğimizi ve 3 yeni su deposunu şehrimize kazandıracağımızı söylemiştik. Şehrimizin şu anda kullanmış olduğu depoların kapasitesi 9 bin 500 ton. Bu durum bizi ciddi oranda sıkıntıya sokuyordu. İnşallah bu 3 depomuzu da devreye soktuğumuzda su depolarımızın kapasitesi 24 bin 500 tona çıkacak. Yani şu andaki kapasitemizin yaklaşık 3 katına çıkacağız.” dedi.
Su depolarının yanı sıra şehirdeki eski altyapının da su kesintilerinde önemli bir rol oynadığını ve birçok mahallede bulunan eski asbestli boruların ciddi oranda kayıp yaşanmasına sebep verdiğini vurgulayan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Su depolarımız ile birlikte altyapıda son derece hayati önem taşıyor. Bizim yeterince su rezervimiz var. Şehrimizin su rezervi problemi yok. Var olan suyun doğru kullanılamama ve kayıp sorunu var. Yıllık biz şehrimize 11 milyon metre küp içme suyu veriyoruz. Peki tahsilat ne kadar yapıyoruz? 5,5 milyon metre küp. Yani; 115 bin nüfuslu şehrimize verdiğimiz suyun yarısı kayıp. Bizim şehrimizde kaçak olmayacağına inandığımız için hepsi kayıp bize göre. Bizim şehrimizde hiçbir insanımız kaçak kullanmaz. Dolayısıyla kayıp su var ve bu toplam verdiğimiz suyun yarısı kadar. Bu ne demek; şehrin susuzluk çekmesi demek, şehirdeki paranın boşa gitmesi demek. İşte bunun içinde bir yandan da eski asbestli içme suyu borularını değiştirerek altyapımızı sağlamlaştırıyoruz. Eski borularımızı tamamen yenileyerek şehrimizi sağlam bir altyapıya kavuşturuyoruz. Bunun için 2 yılda yaklaşık 80 milyon lira yatırım yaptık. Şehrimize su sıkıntısı yaşatmamak, daha sağlıklı içme suyuna kavuşmak için bunları yaptık ve yapmaya devam edeceğiz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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