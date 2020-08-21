Uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında iş yeri ve üst aramasında 3 gram esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrasında 3 şüpheli gözaltına alınırken adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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