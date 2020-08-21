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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de tartıştığı karısını 11 el ateş ederek öldürdü

İHA

Nevşehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 çocuk babası oto tamircisi M.D., tartıştığı eşini yanında bulundurduğu silahla 11 el ateş ederek öldürdü.

Nevşehir’de tartıştığı karısını 11 el ateş ederek öldürdü

Nevşehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 çocuk babası oto tamircisi M.D., tartıştığı eşini yanında bulundurduğu silahla 11 el ateş ederek öldürdü.
Alınan bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesi'nde oturan çift henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartıştı. Tartıştığı eşini arabaya bindiren oto tamircisi M.D. Cevher Dudayev Mahallesi Çat yolunda yanında bulundurduğu tabanca ile 11 el ateş ederek eşini öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısı M.D.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen kadın Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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