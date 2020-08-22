Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal ile devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal ile devam edecek

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Teknik Direktör Taner Öcal ile devam etme kararı aldı.

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal ile devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Teknik Direktör Taner Öcal ile devam etme kararı aldı.
20192020 futbol sezonunun ikinci devresinde Nevşehir Belediyespor’da göreve başlayan tecrübeli hoca Taner Öcal önümüzdeki sezonda takımın başında olacak. Kırmızı beyazlı yönetimle görüşerek devam eden sözleşmesinde büyük oranda bir fedakârlık yapan Öcal, 20202021 sezonunun da kırmızı beyazlı takımda kaldı.
Yeni sezon öncesinde ilk olarak teknik direktör Taner Öcal ile anlaşan Nevşehir Belediyespor yönetimi transfer çalışmalarını ise sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir’de patates hasadı başladı AK Parti Milletvekili Açıkgöz, “Çiftçilerimize desteklerimizi esirgemiyoruz”
YEREL HABERLER Nevşehir’de patates hasadı başladı AK Parti ...
Küresel Gazeteciler Konseyi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Küresel Gazeteciler Konseyi üyeleri kahvaltıda bir ...
Nevşehir Belediyespor, başarılı file bekçisi Onur Behiç ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor, başarılı file bekçisi Onur ...
Kapadokya’da sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli
YEREL HABERLER Kapadokya’da sıcak hava balon turlarına rüzgar engeli
Kapadokya'da balon uçuşları, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi
YEREL HABERLER Kapadokya'da balon uçuşları, olumsuz hava şartları ...
Nevşehir Valisi Becel, şehit annesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi Becel, şehit annesini ziyaret etti
Nevşehir’de tartıştığı karısını 11 el ateş ederek öldürdü
YEREL HABERLER Nevşehir’de tartıştığı karısını 11 el ateş ederek ...
Nevşehir’de aranan 15 kişiden 6’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 15 kişiden 6’sı tutuklandı
Uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan 3 şüpheli gözaltına alındı
Vali Becel, aile ziyaretlerinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Becel, aile ziyaretlerinde bulundu
Dede mesleği nal üreticiliğini yaşatıyor
YEREL HABERLER Dede mesleği nal üreticiliğini yaşatıyor
Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi
YEREL HABERLER Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi
Nevşehir'de 'arabalı konser' etkinliği
YEREL HABERLER Nevşehir'de 'arabalı konser' etkinliği
Nevşehir’de “Arabalı Konser” düzenlendi Ferman Akgül, Nevşehir’de arabalı konser etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de “Arabalı Konser” düzenlendi Ferman Akgül, ...
Nevşehir artık içme suyu problemi yaşamayacak
YEREL HABERLER Nevşehir artık içme suyu problemi yaşamayacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X