Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal ile devam edecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor’da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Teknik Direktör Taner Öcal ile devam etme kararı aldı.

20192020 futbol sezonunun ikinci devresinde Nevşehir Belediyespor’da göreve başlayan tecrübeli hoca Taner Öcal önümüzdeki sezonda takımın başında olacak. Kırmızı beyazlı yönetimle görüşerek devam eden sözleşmesinde büyük oranda bir fedakârlık yapan Öcal, 20202021 sezonunun da kırmızı beyazlı takımda kaldı.

Yeni sezon öncesinde ilk olarak teknik direktör Taner Öcal ile anlaşan Nevşehir Belediyespor yönetimi transfer çalışmalarını ise sürdürüyor.

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