Jandarma ekipleri uyuşturucudan 3 şüpheliyi gözaltına aldı

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından yapılan işyeri ve üst aramasında 3 gram esrar, 5 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikatın başladığı öğrenildi.

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