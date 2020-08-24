Nevşehir’de kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in HacıbektaşAvanos yolunda kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından AvanosHacıbektaş yolunda kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından kaçak kazıda kullanılan 5 adet detektör, 1 adet ışıldak, 4 adet demir murç, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve 1 adet merdiven ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikatın başladığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.