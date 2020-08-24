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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya Kadın Platformu, ‘Yasta değil, isyandayız’

İHA

Kapadokya Kadın Platformu, geçtiğimiz gün Nevşehir'de işlenen kadın cinayeti sonrasında kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Kapadokya Kadın Platformu, ‘Yasta değil, isyandayız’

Kapadokya Kadın Platformu, geçtiğimiz gün Nevşehir’de işlenen kadın cinayeti sonrasında kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
Nevşehir’de 38 yaşındaki Mustafa Dirlik tarafından boşanmak isteyen eşi Fatma Esra Dirlik 11 el ateş edilerek öldürülmesinin ardından Kapadokya Kadın Platformu tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı. Kapadokya Kadın Platformu kurucusu Av. Sema Yurtbilir Yavuz yaptığı açıklamada "artık yas tutmayı bıraktık isyandayız" dedi. Yurtbilir açıklamasında, “Ülkemizde her gün birden fazla kadın cinayeti gerçekleşiyor. Artık yas tutmayı bıraktık. İsyandayız! Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, her geçen gün zirveye tırmanıyor. Bu tırmanışın sebeplerinden biri kadın cinsiyetine yönelik nefret söylemlerinin artması. Son zamanlarda İstanbul Sözleşmesi özelinde birtakım köşe yazarlarının nefret söylemlerini çok yakından takip ettik. Bu zihniyette kişilere destek veren bir kesim de alkışı hiç eksik etmedi. Şiddeti, cinayeti, ötekileştirmeyi meşrulaştıran zihniyetin, nefret ve ayrımcılık suçu işlediklerini hatırlatmak isteriz. 11 kurşun ile delik deşik edilmiş bir kardeşimizin cinayetinin ardından bile utanıp sıkılmadan “Acaba kadın ne yaptı da adam karısını öldürdü?” şeklinde insanlık dışı, şiddete bahaneler arayan yorumlar duymaktan, katil ile empati kuran insanlar görmekten usandık, isyandayız! Yetkililerin artık kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti bir toplumsal sorun olarak görüp, politika üretmesini, herhangi bir cinsiyet ile ilgili nefret söylemlerinin cezalandırılmasını, kadın ve çocukları şiddetten koruyan yasa ve sözleşmelerin etkin şekilde uygulanmasını, bu yasa ve sözleşmeler üzerindeki tartışmaların yetkililer tarafından kesin bir dil ile sona erdirilmesini talep ediyoruz. Öldürülen, şiddet gören kadınların, istismar edilen çocukların vebali, bütün toplumun ve yöneticilerin omuzlarındadır. Bu nedenle herkesi kullandıkları dil ve söylemlerde daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Biz bu vebalin altında kalmamak için bugün sessiz kalmıyoruz. Bundan sonra da sessiz kalmayacağımızı, şiddet kültürü, şiddet övgüsü toplumdan yok edilene kadar mücadeleye devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Kadınların ve kız çocuklarının aşağı cins olarak görülmediği, cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılmadığı, erkek cinayetine kurban edilmediği bir toplum hayal ediyoruz. Erkek cinayetine kurban giden kız kardeşimiz Fatma Esra Dirlik’i rahmetle anıyor, geride kalan acılı ailesine ve bilhassa yavrularına başsağlığı diliyoruz. Davasının takipçisi olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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