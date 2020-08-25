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Nevşehir'de Gazeteciler Cemiyeti'nin aracı kundaklandı

DHA

Nevşehir'de Gazeteciler Cemiyeti'nin aracı kundaklandı


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Gazeteciler Cemiyeti'nin minibüsünü kundakları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Karasoku Mahallesi'ndeki cemiyet binası önünde meydana geldi. Cemiyet binası önünde park halinde bulunan minibüste yangın çıkması üzerine çarşı ve mahalle bekçilerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili yabancı uyruklu İ.H. ve M.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, "Cemiyetimizin aracına, dolayısıyla Nevşehir´deki gazetecilere yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Nevşehir'deki gazetecileri yıldırmak adına yapılan bu alçak saldırı bize yaptığımız çalışmalardan geri adım attıramayacak. Bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-08-25 19:49:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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