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Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs tutuklandı

İHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında Nevşehir adli makamlarınca yaralama suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A. ve basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası ile aranan M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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