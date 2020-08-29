Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs tutuklandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında Nevşehir adli makamlarınca yaralama suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.A. ve basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası ile aranan M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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