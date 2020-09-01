Ünlü oyuncu Haldun Boysan, kalp krizinden öldü

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)ÜNLÜ oyuncu Haldun Boysan (62), Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otelde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan 'Maria ile Mustafa' adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde rahatsızlandı. Bir süre sonra Boysan'dan haber alamayan set çalışanları otel odasına geldiklerinde sanatçıyı hareketsiz halde buldu. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Boysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-09-01 01:51:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.