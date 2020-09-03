NEVÜ Rektörü Aktekin’den öğretim yılı açıklaması

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 20202021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile ilgili açıklamada bulundu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin açıklamasında, “20202021 Akademik Yılı Güz Döneminin 05 Ekim 2020 tarihinde başlayacağını daha önce sizlere duyurmuştuk. Pandemi nedeniyle eğitimin yüz yüze, uzaktan, hibrid ve benzeri yöntemlerle gerçekleştirilmesi hususunda analiz çalışmalarımız tüm kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde ve ilgili bütün faktörler dikkate alınarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri ve uygulamaları da yakından takip etmekteyiz. Sizlerin heyecanla beklediğini bildiğimiz ve bizlerinde bir an önce başlamasını dört gözle beklediğimiz yeni eğitim öğretim yılında derslerin nasıl uygulanacağına dair hususlar üniversitemizin Senatosu ve Yönetim Kurulu’nda görüşülecek ve alınacak kararlar en kısa zamanda sizlerle paylaşılacaktır. Sağlıklı günler ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dilerim” ifadelerine yer verdi.

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