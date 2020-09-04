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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesi kendi laboratuvarını kuruyor

İHA

Nevşehir Belediyesi kendi laboratuvarını kuruyor

Nevşehir’de vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırabilmek amacıyla uluslararası standartlarda her türlü tahlillerinin ve altyapı ve üstyapı çalışmalarında kullanılan malzemelerin kalite kontrollerinin yapılabilmesi için Nevşehir Belediyesi kendi laboratuvarını kuruyor. Kurulacak olan laboratuvarın temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Biz şehri toptan değiştirmeye, şehri toptan dönüştürmeye ve şehri hak ettiği yere getirmeye kararlıyız. Laf değil icraat üreteceğiz” dedi.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Alacaşar yolu üzerindeki Fen İşleri Müdürlüğü binası yanında yapılacak olan Su Tahlil ve Kalite Kontrol Laboratuvarı için temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan ve Nevşehir halkının kaliteli, temiz ve sağlıklı su tüketimini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Arı, bu kapsamda; laboratuvarda içme suyunun kalitesini izlemek üzere uluslararası akreditasyona ve standartlara uygun analizler yapılarak sürekli denetim sağlanacağını belirtti.

“Şehre daha sağlıklı içme suyu”
Kurulacak olan laboratuvar sayesinde daha önce Nevşehir Belediyesi’nin kendi bünyesinde gerçekleştiremediği içme suyu kontrolleri ve testlerinin yapılabileceğini kaydeden Arı, şehrin farklı bölgelerinden alınacak olan içme suyu numunelerinin burada koku, renk ve tat testine tabi tutulacağını ifade etti. İçme suyunun ağır metal testinin de yapılarak sertlik seviyesinin revize edilebileceği laboratuvarın faaliyete geçmesi ile birlikte şehrin içme suyunda oluşabilecek patolojik sorunlar için mikrobibiyolojik testlerin yapılacağını ve tespit edilen bakterilere karşı ivedi şekilde önlem alacaklarını vurgulayan Arı, şebekeden alınan içme suyu kalitesi incelemesinin yanı sıra laboratuvarda abone şikâyetlerinin de değerlendirileceğini kaydetti. Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından kullanılan her türlü asfalt, beton, parke, toprak ve PMT malzemelerinin kalite testini de gerçekleştirebilecek olan laboratuvarla birlikte, alt ve üst yapı çalışmalarında standartlar yükseltilirken, olası kamu zararlarının da önüne geçileceğini sözlerine ekledi.

“Nevşehir Belediyesi tarih yazıyor”
Arı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Nevşehir Belediyesi yine tarih yazmaya devam ediyor. Geldiğimiz günden bu yana şehrimizde olan bütün sorunları, özellikle kronikleşmiş ve çözülmesi zor sorunları çözmeye devam ediyoruz. Yıllardan beri çözülemeyen Karasoku Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi için geçtiğimiz haftalarda temel atma töreni düzenledik ve inşaat çalışmalarına başladık. Şehrimizin turizmden payını arttırmak için elimizdeki en önemli enstrüman olan kale bölgemizi de geçtiğimiz haftalarda turizme açtık. Kısa sürede büyük ilgi gördü ve burası şehrin kaderini değiştirecek. Ama en önemlisi şehirdeki altyapı sorunları ve özellikle su sorunu idi. Çok uzun süreli su kesintileri oluyor ve yıllık 11 milyon metreküp su verdiğimiz şehirde 5,5 milyon metreküp tahsilat yapıyorduk. 5,5 milyon metreküplük bir kayıp ve kaçağımız vardı. Bu şehrin insanlarının kaçak kullanacağına inanmadığımız için kaybımız 5,5 milyon metreküp olmuştu. Bu asbest borulardan, eski hatlardan ve depolarımızın eski olmasından kaynaklanıyordu. Bu yüzden geldiğimiz andan itibaren 1.’nci altyapı hamlesini ve bu yıl da 2.’nci altyapı hamlesini başlattık. Şehrimizi asbestli içme suyu borularından kurtarıyor. Bu yılsonuna doğru da 3.’ncü altyapı hamlesini başlatacağız. Altyapıyı yaparken beraberinde üstyapı da yapıyoruz. Peyzajını yapıyoruz, asfaltını yapıyoruz, yaya kaldırımlarını yapıyoruz. Nevşehir’i gerçek bir şehir görünümüne kavuşturuyoruz. Bu yaptığımız yatırımlarla birlikte işte bu 5,5 milyon metreküp su kaybının önüne geçeceğiz. Şu anda bunu 3 milyon metreküplere kadar indirdik. Evet altyapıyı yapıyorsunuz, kayıp kaçağı önlüyorsunuz ama şehre verdiğiniz suyun tahlilini kendiniz yapamıyorsunuz. Bir laboratuvarımız yoktu ve bunun için çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alıyorduk. Sorunlara anında müdahale edemiyorduk. Yaptığımız altyapı ile birlikte kayıp ve kaçağın önüne geçerek sağlıklı içme suyunun vatandaşlarımıza ulaştırılması için bir laboratuvarımız yoktu. İşte bugün şehrin farklı noktalarından alacağımız suların tahlilin yapılması, arsenik oranlarının değerlendirilmesi, içerisindeki metallerin tespiti için bir laboratuvar binası yapıyoruz. Burada sadece suyla alakalı tahlil ve tespitler yapmayacak beraberinde şehirde başlattığımız bu büyük altyapı hamlelerinde malzemelerinin de tahlilini yapacağız. Böylelikle para vererek hem başka kurum ve kuruluşlara yaptırdığımız tahlil maliyetlerinden kurtulacağımız gibi şehrin farklı noktalarında oluşabilecek sorunlara anında müdahale edebileceğiz. Biz şehri toptan değiştirmeye, şehri toptan dönüştürmeye ve şehri hak ettiği yere getirmeye kararlıyız. Laf değil icraat üreteceğiz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kim ne konuşuyor kim ne yapıyor bizi ilgilendirmez.”
Arı’nın konuşmasının ardından yapılan dua ile birlikte laboratuvarın temeli atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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