NTSO’da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NTSO’da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı

İHA

NTSO’da sıcak hava balonculuğu istişare toplantısı yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sıcak Hava Balon Firmaları ile NTSO’da bir araya geldi.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Sıcak Hava Balonculuğu İstişare Toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Yüksek, NTSO Yönetim Kurulu Üyesi Habil Uluer ve NTSO Genel Sekreteri İ. Hakkı Aydoğan ile sıcak hava balonculuğu sektöründeki firmalar katıldı.
NTSO Yönetim Kurulu Üyesi Habil Uluer açılış konuşmasında, “Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak ev sahipliği yaptığımız bu toplantıya iştirak ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizlerle burada bir araya gelmek, Sıcak Hava Balonculuğu Sektörü için önemli konuları konuşmak bizleri çok memnun etti. 2019 Aralık ayında tüm dünyayı bir anda etkisi altına alan korona virüs pandemisi hemen hemen tüm sektörlerin gelecek planlarını altüst etti.
2020’ye hiç olmadığı kadar yüksek beklentiyle giren turizm sektörü, mecburen tüm dinamiklerini gözden geçirmeye ve yeniden yapılanmaya odaklandı. Bu zorlu süreçte yeni yatırımların yerini başka mecburi düzenlemelere bıraktığını, sektörün mevcut sistemi korumaya, yeni standartlara uyum sağlamaya ve tüm hizmetleri müşteri beklentilerine göre yeniden şekillendirmeye odaklandığını görebiliyoruz. Kapadokya’mızın ana kaynaklarından olan sıcak hava balonculuğu sektörü olarak sorunlar yaşadık. Balon turlarımız 22 Ağustos itibariyle, covid 19 genelgesindeki kurallara uygun olarak başlatıldı. Uçuş yapmadığımız bu süreçte devletimizin Kısa Çalışma Ödeneği bize çok fayda sağladı. Bu hususta Devletimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Sektördeki tüm firmalar olarak birlik ve beraberlik duygusu ile hareket edersek pandemi sürecinde yaşadığımız sorunların etkisini azaltacağımıza yürekten inanıyorum. Bu sektördeki tüm arkadaşlarım gibi benim de temennim uçuşların başlaması ile turizm sektöründe bir kıpırdanma yaşanması, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan turizm sektörünün eski ivmesini kazanacağı güzel günlerin biran önce gelmesidir. O günlere dek misafirlerimizin tüm kaygılarını minimuma indirecek titizlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
Toplantıda konuşan Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, “ Böyle bir toplantıda bizlere ev sahipliği yaptığı için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederiz. Öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak büyük balonlarda 2 pilot çalıştırılması hususunda sizlere ilettiğimiz kurallara uyulduğu için teşekkür ederiz. Genelge ve talimatlarla düzenlemeler yapıyoruz. Balon sektörü yıllardır Kapadokya bölgesinde marka olmuş bir sektördür. Şuanda Kapadokya’da 40 ruhsatlı balon firması bulunmaktadır. Balon sayımız 323’e ulaştı. Balon pilotu sayımız ise 472’dir. 4 adet pilot okulumuz bulunmaktadır” dedi.
Kesici pandemi sürecinden etkilenen sektöre destekler verilmeye devam edileceğini belirttiği konuşmasında, “Devletimizi başlatmış olduğu Kısa Çalışma Ödeneği sektöre büyük katkı sağlamıştır. Yeniden başlayan uçuşlarımız kısıtlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sektörü ayakta tutmak için Bakanlıklarımız destekler konusunda çalışmalar yapmaktadır. Kredi imkanlarının artırılması, Kısa Çalışma Ödeneği, Sigorta şirketlerinin ödemelerinin askıya alınması ve önümüzdeki yılın il 3 ayının sonuna kadar ruhsat ve tedbir ücretlerinin durdurulması gibi destekler sağlandı. Bakanlığımızın bu hususta destekleri devam edecektir” dedi.
Sektördeki firmaların sorunlarının ve taleplerinin dile getirildiği toplantıda kapanış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ise, “Bakanlıklar ve Hükümet nezdinde pandemi sürecinden etkilenen sektörlerin başında olan Turizm ve Sıcak Hava Balonculuğu sektörlerini ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Uçuşlarınızın kısıtlı olarak da olsa yeniden başladığı bu dönemde sizlerle buluşma imkanımız olduğu için çok memnunum. Bizleri burada ağırlayan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na da teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli sektör temsilcileri ile tanışmak ve sorunları birebir görüşmek bizim için çok faydalı oldu. Sorunlarınızı ve taleplerinizi dinledik ve elimizden gelen her türlü desteği sunacağız. İlgili mercilere tarafımızca iletilecek olan sorunların çözümü için uğraşacağız.” dedi.
Sektörün önemli sorunlarından olan sigorta problemleri hakkında konuşan İskurt, “ Sigortacılıkla ilgili sorunların çözümü için ilgili bakanlıkla istişarelerde bulunacağız ve bu işin takipçisi olacağız. Katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde en önemli şeyin sağlık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlıkla kalın, sağlıklı uçun ve misafirlerinizin sağlığına dikkat edin” dedi.
Toplantı plaket takdimleri ile sonlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir Valisi Becel konaklama sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi Becel konaklama sektörü ...
Nevşehir’de Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı
Gümüşkent köyüne güvenlik kamera sistemi kuruldu
YEREL HABERLER Gümüşkent köyüne güvenlik kamera sistemi kuruldu
Kapadokya’da sıcak hava balonları 4 gündür yapılamıyor
YEREL HABERLER Kapadokya’da sıcak hava balonları 4 gündür ...
AK Parti Ürgüp İlçe Kongresini yaptı AK Parti’de korona virüs önlemleri altında kongre yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Ürgüp İlçe Kongresini yaptı AK Parti’de ...
Nevşehir Valisi, koronavirüs denetiminde
YEREL HABERLER Nevşehir Valisi, koronavirüs denetiminde
Nevşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına aşure ikram etti
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına aşure ikram ...
Nevşehir Belediyesi kendi laboratuvarını kuruyor
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi kendi laboratuvarını kuruyor
Nevşehir’de ‘Kovid-19 Tedbirleri’ denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de ‘Kovid-19 Tedbirleri’ denetimi yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X