Nevşehir Valisi Becel konaklama sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, konaklama sektörünün temsilcileriyle Kapadokya Alan Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Vali İnci Sezer Becel’in başkanlığında gerçekleştirilen “Konaklama Sektörü Çalışma Grubu” toplantısına kurum ve sektör temsilcileri katıldı.
Toplantıda, konaklama sektörünün güncel durumu ve yapılacak faaliyetler gibi çeşitli konularda sektör temsilcileri ile genel bir değerlendirme yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.
Öte yandan, toplantıda, salgın sürecinin ardından Kapadokya turizmini canlandırmak ve kenti tanıtmak için neler yapılabileceği konularında da fikir alışverişinde bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.