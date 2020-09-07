Cizre’de aranan PKK’lı terörist Nevşehir’de yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK terör örgütüne üye olma suçundan şüpheli 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cizre adli makamlarınca silahlı terör örgütüne üye olması suçundan hakkında yakalama kararı olan 26 yaşındaki A.K.’nin Nevşehir’de olabileceği ihbarının üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. PKK üyesi olan 26 yaşındaki A.K. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesinde gizlenmiş olduğu ikamette yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken ikametinde kalmasına izin veren Z.K.’ya ise suçluyu kayırma suçu kapsamından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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