Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ve Kodluyoruz işbirliğiyle düzenlenen Web Geliştirme Bootcamp Eğitimlerine kayıtlar yeniden başladı.

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın sorumluluk alanında bulunan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde düzenlenecek olan Bootcamp programı covid19 önlemleri dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek. Eğitim tarihleri ise daha sonra duyurulacak. Toplam süresi 50 72 saat arasında değişecek eğitimlerde katılımcıların Bootcamp mezunu olabilmesi için, derslerin en az yüzde 80’ine devam etme ve ödevlerin en az yüzde 80’ini yapma zorunluluğu olacak.

Adaylar, Bootcamp başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere AHİKA’nın internet sitesi duyurular bölümden ulaşarak başvurularını da yapabilecek.

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