Motosiklet hırsızı 2 kişi tutuklandı

Nevşehir’de park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Hastane kavşağında park halinde bulunan motosikletin çalınmasına yönelik yapılan çalışmalarda mahalle bekçileri tarafından 15 Temmuz mahallesinde yaptıkları kontrolde çalıntı motosikleti tespit etti. Mahalle bekçileri tarafından yapılan çalışma sonrasında motosikleti çaldığı tespit edilen 15 yaşındaki S.D. ve 17 yaşındaki Y.Y. yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her kişi şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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