Nevşehir’de aranan 15 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 15 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ve ilçelerde görevli ekipler tarafından çeşitli suçlardan adli makamlarca aranan 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 15 şahıstan 10’u tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 5 şahsa ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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