Ürgüp Belediyesi arsa ve konut ihalesi yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürgüp Belediyesi arsa ve konut ihalesi yaptı

İHA

Ürgüp Belediyesi arsa ve konut ihalesi yaptı

Ürgüp Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilen ihaleler ile Ürgüp Belediyesi Ürgüp Evleri Toplu Konutları Döner Sermaye İşletmesi aktifinde bulunan Eski Belediye Lojmanları olarak bilinen taşınmaz (arsa) ile yine toplu konutlarda bulunan 3 adet 145 metrekare dubleks konutun satışı gerçekleştirildi.
Kavaklıönü Mahallesi’nde bulunan bin 395 ada 14 parselde kayıtlı bin 890 m’lik arsa 1 milyon 606 bin 500 lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldığı ihale sonucunda 2 milyon 685 bin lira bedelle satılırken, toplu konutlarda bulunan ve 135 bin muhammen bedelle ihaleye çıkarılan konutlardan A11Blok Dubleks konut 191 bin lira bedelle, B1 Dubleks konut 210 bin bedelle, B2 Dubleks konut ise 226 bin lira bedelle satıldı.
Ürgüp Belediye Başkanı Ecz. Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, “Bizler Ürgüp Belediyesi Ürgüp Evleri Toplu Konutları sakinlerinin yıllardır ne çileler çektiğini çok iyi biliyoruz. Birilerinin sebep olduğu mağduriyetle büyük sıkıntılar çeken site sakinlerinin bu durumunu görmezden gelemezdik. Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren sitede yaşayan insanlarımızın dertlerini dert edindik ve çözüm için çalışmaya koyulduk. Konuya ilişkin gerekli mimari ve teknik izinleri almak ve projeleri hazırlamak için Fen İşleri Müdürlüğümüzle ciddi bir mesai harcadık. Hazırlanan projeleri hayata geçirmek ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak için kaynak ihtiyacını da bugün yaptığımız ihaleler sonucunda sağlamış bulunuyoruz. Bugün yapmış olduğumuz ihaleler ile Toplu Konut Döner Sermayemize ait taşınmazların satışları sonucu elde edilen 3 milyon 312 bin lira tamamen Toplu Konutlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak harcanacaktır. Nitekim 31 Mart seçimi öncesi seçim çalışmalarında arkadaşlarımızın benim için kullandığı bir slogan vardı; “ilaç gibi başkan”. İşte bu site sakinlerimizin sorununu da bizler bir hastalık olarak görüp tedavisini de yapacağımıza dair söz vermiştik. Bir kardeşiniz olarak kronikleşen bu hastalığımıza da ilaç olmaktan ziyadesi ile memnun ve gururluyum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Ayrıca Ürgüp Belediyesi tarafından bugün yapılan diğer ihaleler ile belediye envanterinde bulunan 6 adet arsanın satışı gerçekleştirildi. İhaleler sonucunda elde edilen 1 milyon 697 bin liranın Ürgüp Belediyesi yatırım projelerinde kullanılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NEVÜ Teknopark BC TECH firması akademisyenlerle firmaları buluşturuyor
YEREL HABERLER NEVÜ Teknopark BC TECH firması akademisyenlerle ...
Nevşehir Valiliği, karantinadan kaçanları uyardı
YEREL HABERLER Nevşehir Valiliği, karantinadan kaçanları uyardı
Kapadokya'ya 8 ayda 578 bin ziyaretçi   
YEREL HABERLER Kapadokya'ya 8 ayda 578 bin ziyaretçi   
Belediye Başkanı Arı, Karapınar beldesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, Karapınar beldesini ziyaret ...
Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 158 bin 800 turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya bölgesini Ağustos ayında 158 bin 800 turist ...
Dünyanın en iyi turizm filmleri Kapadokya’da buluşuyor
YEREL HABERLER Dünyanın en iyi turizm filmleri Kapadokya’da ...
Aydın’dan gelen gelin damat, peribacaları arasında zeybek oynadı Gelin ve damadın Kapadokya’da zeybek keyfi
YEREL HABERLER Aydın’dan gelen gelin damat, peribacaları arasında ...
Fişekçi sokağının ardından Mutlu sokakta da alt yapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Fişekçi sokağının ardından Mutlu sokakta da alt yapı ...
Vatan caddesinde sıcak asfalt serimi başladı
YEREL HABERLER Vatan caddesinde sıcak asfalt serimi başladı
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, hizmeti vatandaşın ayağına seriyor
YEREL HABERLER Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, hizmeti vatandaşın ...
Nevşehir’de aranan 15 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de aranan 15 kişi yakalandı
Şehit polis memuru Murat Hamleci narkotik operasyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Şehit polis memuru Murat Hamleci narkotik operasyonu ...
Motosiklet hırsızı 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı 2 kişi tutuklandı
AHİKA tarafından düzenlenen Bootcamp eğitimleri yeniden başlıyor
YEREL HABERLER AHİKA tarafından düzenlenen Bootcamp eğitimleri ...
Kayaşehir’de gezen sinema tırı ile açık havada sinema keyfi
YEREL HABERLER Kayaşehir’de gezen sinema tırı ile açık havada sinema ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X