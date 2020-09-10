NEVÜ Teknopark BC TECH firması akademisyenlerle firmaları buluşturuyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Teknopark bünyesinde araştırma ve geliştirme (ArGe) çalışmaları gerçekleştirilen BC TECH Firması, (covid19) pandemi döneminde online olarak başlattığı seminerlerle akademisyenleri ve firmaları buluşturuyor.

"Bir Günde İki Online Seminer düzenlendi"

“Metal Toz Üretimi ve Metal Kaplama” konusunda faaliyet göstermekle birlikte namlu kaplama ve özel kaynak yöntemleriyle ulusal ve uluslarası standartlarda hizmet veren BC TECH Firması, bir günde iki önemli konu üzerinde online olarak bilimsel seminer düzenlendi.

NEVÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Kurt ile Doç. Dr. Cemal Çarboğa’nın oturum başkanlıklarını yaptığı bilimsel seminer çalışmalarının konukları, İskenderun Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Erdoğan Kanca ve Doç. Dr. Ali Günen oldu.

Değişik firma yetkililerinin yanı sıra birçok üniversiteden katılım sağlanan ilk seminere konuk olan Doç. Dr. Ali Günen, “Toz Metalurjisi ve Tahribatsız Muayene Alanındaki Gelişmeler'' konusunda yaptığı bilimsel çalışmalarını paylaştı. Günen’in toz metalurjisi ve tahribatsız muayene yönteminde gelinen son gelişmeler hakkında bilgi verdiği seminerde ayrıca, bununla ilgili yayınlanan makalelere yer verildi.

İkinci seminere konuk olan Doç. Dr. Erdoğan Kanca ise, “Kaynaklı Tij Borularının Üretimi'’ konusunda bilimsel çalışmalarını katılımcılar ile paylaşarak, özellikle son zamanlarda Karadeniz ve Akdeniz’de yoğunlaşılan doğalgaz arama faaliyetlerinde kullanılan ve doğalgaz arama faaliyetlerinde önemli bir yeri olan “TİJ Boruları” hakkında sunumda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.