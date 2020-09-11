AFAD'dan, Kızılırmak Nehri'nde kurtarma tatbikatı

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kızılırmak Nehri'nde, kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Nevşehir AFAD ekipleri, boğulma vakalarına karşı Kızılırmak Nehri'nde kurtarma tatbikatı yaptı. Toplam 8 çalışma grubundan 18 personelin görev aldığı tatbikatta senaryoya göre, Gülşehir ilçesinin Açıksaray mahallesinde Kızılırmak nehrine serinlemek amacıyla giren 2 kişi, nehir suyunun yükselmesi ile birlikte boğulma tehlikesi yaşarken, diğer bir vatandaş da bir adacıkta mahsur kaldı. Yardım talebi üzerine AFAD´dan 18 kişilik ekip, botla Kızılırmak Nehri'ne girerek, boğulma tehlikesi yaşayan kişilere ulaştı. 3 kişi sedyelere konularak kıyıya çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat, başarıyla tamamlandı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-09-11 16:12:35



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