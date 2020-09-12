Zehir tacirleri, narkotik köpeğinden kaçamadı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeğin katılımı ile yapılan aramamda 154, 29 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği ile bir araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam 154, 29 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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