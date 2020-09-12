Nevşehir’de maske takmayan 50 kişiye ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası kesildi.
Nevşehir’de Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan şok denetimler sonrasında başta umuma açık iş yerleri olmak üzere cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sonrasında maske takmadığı tespit edilen 50 kişiye idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.