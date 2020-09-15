Avanos’ta şüpheli araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

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Avanos İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri’den Nevşehir’e gelmekte olan bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 15 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.’ya adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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