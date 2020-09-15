Özel İnsanlar Eğitim Merkezinde eğitimler yeniden başlıyor

Kovid19 salgını nedeniyle Mart ayından beri eğitimlerine ara veren Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi, yeni normal hayata uygun olarak 21 Eylül Pazartesi günü yeniden açılıyor. Hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulanacağı merkezdeki sınıflar içerisindeki masalar, sosyal mesafe ve oturma düzeni ‘yeni normal’ kurallarına uygun şekilde düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve 18 yaş üstü zihinsel engellilerin faydalandığı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü yeniden açılıyor.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana kapalı olan ve zihinsel engelli bireyler için el sanatları, okumayazma ve müzik kurslarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkezde verilecek eğitimler öncesinde gerekli tüm tedbirler alındı.

Daha önce haftanın beş günü 40 öğrencinin faydalandığı merkezde bundan böyle günlük 8 öğrenci ağırlanacak.

Sınıflar içerisindeki masalar, sosyal mesafe ve oturma düzeninin ‘yeni normal’ kurallarına uygun şekilde düzenlendiği merkezde ayrıca öğrencilerin her sabah ateşleri ölçülecek ve gün içerisinde sosyal mesafe, maske ve hijyen konularına dikkat etmeleri sağlanacak.

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