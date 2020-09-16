Nevşehir karantinadan kaçan 2 kişi yurda yerleştirildi

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Nevşehir’de karantinadan kaçan 2 kişi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurduna yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte meydana gelen olayda yaşları 27 ve 32 olan iki kişi karantinada kaldıkları evden dışarı çıktı. Çevredekilerin görerek polise haber vermesi üzerine karantinayı ihlal eden iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar ambulans ile KYK Yurduna götürülerek yerleştirildi.

Şahısların yurt masraflarını kendileri ödeyeceğini bildirildi.

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