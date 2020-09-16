'Uluslararası Turizm Filmleri Festivali' Nevşehir´de başladı



Ahmet KORKMAZER NEVŞEHİR,(DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı´nın katkıları ve Nevşehir Belediyesi´nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, 'Turizm ve Tanıtım Stratejileri' konulu panel ile başladı.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Kültür ve Spor Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde Kapadokya ve Türkiye tanıtım filmleri ile birlikte Uluslararası Turizm Filmleri Festivaline katılan filmlerin demoları izleyenlerle buluştu. Oturum başkanlığını Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Direktörü Alexander Kammel´in yaptığı panelde yönetmenler Ana Lakic, Catriona Leaver, Sarah Croquelois ve Spomenka Saraga, turizm ve tanıtım stratejilerine yönelik düşüncelerini aktardılar.

CIFFT Direktörü Alexander Kammel gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali doğal, kültürel ve tarihsel birikimleri bütünleştirici bir görünüm içerisinde ortaya koyan Kapadokya bölgesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kammel "Uluslararası Turizm Filmleri Festivali kapsamında hazırlanmış filmler profesyonel bir jüri tarafından değerlendirilecek. Türkiye´de düzenlenen bu festivalde, ödül alacak filmlerin göze çarpıcı bir etkisi olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve farklı ülkelerden üyelerle burada bir araya geldik. Daha önce Cannes, Berlin, Tokyo, Barselona ve Viyana´nın da aralarında bulunduğu dünyanın çeşitli önemli şehirlerinde gerçekleştirilen bu festivalin Kapadokya´da düzenlenmesinden dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

DHA-Kültür Sanat Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-09-16 15:53:43



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