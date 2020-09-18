Nevşehir Belediyespor, Fatsa Belediyespor maçına hazır

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor sezonun ilk karşılaşmasında 20 Eylül Pazar günü Gazi Stadyumunda Ordu tesmilcisi Fatsa Belediyespor’u konuk edecek.

TFF 3.Lig 1 Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor 20202021 sezonunda ligin ilk maçında Pazar günü kendi sahasında Fatsa Belediyespor'u konuk ediyor. Nevşehir Belediyespor Teknik Direktör Taner Öcal, Fatsa Belediyespor maçı için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederken kazanmak için sahada olacağız dedi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın ise, yeni bir kadro kurduklarını, şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını belirtti. Destekleri için başta Belediye Başkanı Rasim Arı ve Yönetim Kurulu üyelerinde teşekkür eden Başkanı Özaltın, takımdaki arkadaşlık ve hava ortamının süper olduğunu belirterek, “Taraftarımız bize güvensin ve destek versin, sezon sonunda onları mutlu edeceğiz” dedi. Öte yandan ligin ilk maçı öncesinde hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren takımın formda ve moralli olması teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

20 Eylül Pazar günü Gazi Stadyumundan oynanacak olan Nevşehir Belediyespor Fatsa Belediyespor karşılaşmasını Şanlıurfa Bölgesi Klasman Hakemlerinden Mikail Cihangir yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.