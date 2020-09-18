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Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreni Kapadokya’da Grand Prix Ödülü “Help” filmine verildi

İHA

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreni Kapadokya’da Grand Prix Ödülü “Help” filmine verildi

Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Paşabağları’nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Luias Medina’nın “Help” filmi Grand Prix Ödülü’nün sahibi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl Kapadokya'da ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin ödül töreni bölgenin önemli turizm merkezlerinden Paşabağı'nda yapıldı. Törende konuşan Festival Başkanı Can Saraçoğlu "Festival boyunca Nevşehir halkı ve Kapadokya coğrafyası misafirperverlik yaptı. Bu önemli organizasyonun önümüzdeki yıllarda taçlanacaktır. Amacımız, ülkemizin turizm potansiyelini uluslararası arenada gülü bir şekilde tanıtmaktır. Pandemi nedeniyle bu yıl katılım kapasitesi düşük tutuldu ama gelecek yıllardan itibaren daha geniş kapsamlı şekilde organize edilecektir" diye konuştu.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel konuşmasında, “İstanbul’dan sonra filmleri ile dizileriyle, belgeselleriyle masalsı mekanlara ev sahipliği yapan Nevşehir’de böyle olağanüstü organizasyon yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da, İstanbul’un ardından film festivalinin Kapadokya bölgesine alınmasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti. Alparslan, “Çok isabetli bir kararla İstanbul’dan sonra film festivallerinin bu bölgeye alınması bu pandemi sürecinde bu zor koşullarda böyle güzel bir festivalin gerçekleştirilmesi gerçekten büyük bir başarıdır. Tabi bu başarı için Nevşehir halkını ve Nevşehir halkı nezdinde Rasim Başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Büyük bir misafirperverlik ve ev sahipliği yaptılar. Hepinize çok teşekkür ederim. Her defasında bu bölgeye gelen insan nasıl heyecanlanıyorsa her yıl bu festivali burada yaptığımızda aynı heyecanı duyacağımızdan ben eminim” şeklinde konuştu.

"Bütün tedbirlerle birlikte burada gelen yönetmenleri, yapımcıları halkımız ile buluşturduk"
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise, “Gerçekten çok mutluyuz. Uluslararası turizm festivalinin bugün ev sahipliğini yapıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden yönetmenler var, yapımcılar var. Bu film festivali daha önce Viyana’da, Berlin’de, Tokyo’da yapılmış bir festivaldi. 2015 yılından itibaren de Türkiye’de İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştiriliyordu. Ancak bu yıl gerçek yerinde turizmin başkentinde Kapadokya’da yapılmaya başlandı. Ve bundan sonra da bu film festivali şehrimizde gerçekleştirmiş olacağız. Pandemi sürecinde tüm tedbirleri aldık. Bütün tedbirlerle birlikte burada gelen yönetmenleri, yapımcıları halkımız ile buluşturduk. Turizm otoriteleri ile buluşturduk. Şehrimizin, bölgemizin dünyaya tanıtılması için gerçekten iyi bir organizasyon yaptık. Şimdi bundan sonra da turizm filmleri festivali şehrimizde yapılacak. Ve beraberinde müjdeyi de vermek istiyorum. Doğal bir film platosu olma özelliğini taşıyan bölgemizde bundan sonra Uluslararası Kapadokya Film Festivali’de inşallah Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2021 yılından itibaren gerçekleşecek. İnşallah şehrimiz bundan sonra sanatla, kültürle, sporla anılacak. Bu da onların ilk adımları. O yüzden tüm konuklarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu
Ülke, bölge, şehir, seyahat, turizm markaları, turizm hizmetleri, belgesel kategorileri ve jüri özel ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan filmlerin izlenerek ödüllerin takdim edildiği programda turizm filmleri ülke kategorisinde "Austria Strengthens Ties", "My Country Azerbaycan", "Yaroslavia Will Stay in Your Stories", bölge kategorisinde "Nothing Much But Much More", "Magic Cordoba", "The Secret Of Tanintharyi", "Dubrovnik Riviera", "Kemeraltı'nın Sanatkarları" şehir kategorisinde "You Have Reached Your Destination", "Staycation", "Back To The Forest", "Ben Antep'im" filmleri ödül aldı.
Belgesel kategorisinde "Climent Gitart Pioner Del Turisme", seyahat filmleri kategorisinde, "Magical Places in Lisbon", turizm hizmet kategorisinde, "You Only Love Once", "The İnspiration Behind An Old Manor House Hotel Renovation", turizm markaları kategorisinde, "Alps At Their Very Best", "Hunger For Experiencies", "Tu Me Acostumbraste" ile "The Last Judgment by Hans Memling" filmleri seçildi.
Jüri, Nevşehir Belediyesi Özel Ödülü için ise "Zagreb Loves You", "Balat Rüyası" ve Tokat" adlı filmleri, Grand Prix Ödülü için ise "Help" isimli filmler belirlendi.
Festivalde derece elde eden yapımların yönetmen ve temsilcilerini protokol üyelerince ödülleri takdim edildi. Türkiye'deki turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan ve 350'e yakın filmin başvuru yaptığı organizasyon, festival komitesi ile ödül kazananların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
Paşabağları’nda düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başanı Mustafa Rauf Yanar, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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