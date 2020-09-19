Nevşehir Belediyespor futbolcularında korona virüse rastlanmadı Nevşehir Belediyespor’da korona virüs testleri negatif çıktı

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Misli.com TFF 3.Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’da teknik heyet ve futbolculara yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Misli.com TFF 3.Lig 1.Grupta yarın sezonun ilk maçında Gazi Stadyumundan Fatsa Belediyespor’u konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor’da teknik heyet ve futbolculara korona virüs testi yapıldı. Yapılan korona virüs testleri sonrasında Nevşehir Belediyespor’da korona virüs testi pozitif çıkan futbolcu bulunmadı.

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