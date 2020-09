Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor’a başarılar diledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor’da teknik heyet ve futbolculara yeni sezon öncesi başarılar diledi. Yeni transferle güçlenen kırmızı beyazlı ekibin bu sezon arzuladığı şampiyonluğa ulaşacağına yürekten inandığını belirten Arı, “Bizler her zaman olduğu gibi yine takımımızı tüm hemşerilerimizle birlikte var gücümüzle destekleyeceğiz. Nevşehir Belediyesporumuzun yeni sezonda da yeni zafer ve yeni başarılara imza atacağına inanıyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 20202021 futbol sezonunda TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor’un yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Esat Özaltın’ın da katıldığı kahvaltı programında yeni sezonun ilk maçında kendi evinde Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlı oyunculara ve teknik heyete başarılar dileyen Arı, futbolculardan galibiyet sözü aldı.

Yeni transferleri ile iddialı bir kadro oluşturan Nevşehir Belediyespor’a bundan önce olduğu gibi bundan sonraki dönemde de her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Arı, kırmızı beyazlı ekibin bu sezon grubunu şampiyon olarak tamamlayıp bir üst lige yükselmesini arzuladıklarını ifade etti.

“Bizler de yine tribünde yerimizi alıp takımımızı var gücümüzle destekleyeceğiz. İnşallah o sene bu sene olacak" diye konuşan Arı, futbolculardan şehrin kendilerine verdiği desteğin karşılığında sahada son düdük çalıncaya kadar var güçleriyle mücadele etmelerini istedi.

Arı: “Bizler destek olmaya devam edeceğiz. Kulüp Başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlar da takıma sahip çıkmaya devam ediyor. Taraftarlarımız her ne kadar maçlara gelemeyecek olsa da kalpleri bu takım için atıyor. Bu destek inanıyorum ki sezon sonunda şampiyonluğu da getirecektir. " dedi

