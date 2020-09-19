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Nevşehir’de eve giren yarasaları itfaiye çıkarttı

İHA

Nevşehir’de eve giren yarasaları itfaiye çıkarttı

Nevşehir’de bir apartman dairesine giren yarasalar, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından evden çıkartıldı.
15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir apartmanın dairesine yarasalar girdi. Evine giren yarasalardan korkan ve yarasaları dışarı çıkartmayı başaramayan aile bireyleri, durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında eve giren 4 yarasa yakalanarak çıkartıldı.

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