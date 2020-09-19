Nevşehir’de eve giren yarasaları itfaiye çıkarttı

Tedavi gören Muhittin Böcek ile ilgili önemli gelişme!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’de bir apartman dairesine giren yarasalar, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından evden çıkartıldı.

15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir apartmanın dairesine yarasalar girdi. Evine giren yarasalardan korkan ve yarasaları dışarı çıkartmayı başaramayan aile bireyleri, durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında eve giren 4 yarasa yakalanarak çıkartıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.