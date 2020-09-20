Nevşehir Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-2

Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR (DHA)STAT: Nevşehir Gazi
HAKEMLER: Mikail Cihangir (x), Mehmet Şengül (xx), Şükrü Avcı(xx)
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur Behiç Muhammed Serdar, İsmail, Efe Can (Dk. 64 Furkan), Youssef (Dk. 81 Ahmet Mert), Emrah, Muhammed Burak (Dk. 54 Ramazan Övüç), Erhan, Hasan, Ahmet (Dk. 81 Tuncay), İlyas
FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan Gökhan, Enver, Rıdvan, Hacı Şükrü (Dk. 59 Cevat), İsmail (Dk. 71 Emrah), Mehmet (Dk. 59 Sinan), Fatih, Emre (Dk. 85 Kemal), Rıdvan Sağlam (Dk. 85 Doğukan), Tevfik
GOLLER: Dk. 40 İsmail, Dk. 68 Sinan (Fatsa Belediyespor)
SARI KARTLAR: Youssef, Ramazan (Nevşehir Belediyespor) Enver (Fatsa Belediyespor)Misli.com 3'üncü Lig 1´inci Grup´ta Nevşehir Belediyespor sezonun ilk maçında Fatsa Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-09-20 18:33:18
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