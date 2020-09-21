Terör örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı

İHA

Terör örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı

Nevşehir’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi 3 kişi ve PKK/YPG soruşturması kapsamında 3 kişi olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında FETÖ/PDY terör örgütü olma suçundan yabancı uyruklu 3 şüpheli, PKK/YPG olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ/PDY suçundan gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapılırken PKK/YPG terör örgütü üye olma suçundan gözaltına alınan şüphelilere deporte işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Nevşehir'de yüz yüze eğitim başladı
Belediye Başkanı Arı, öğrencilere kuru üzüm dağıttı Önce öğrenciler ateşi ölçtü, sonra Belediye Başkanı Arı ölçtü Öğrenciler, Başkan Arı’nın ateşini ölçtü
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, öğrencilere kuru üzüm ...
6 aylık aranın ardından öğrenciler okula kavuştu Nevşehir’de 4 bin 431, 1.sınıf öğrencisi için ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER 6 aylık aranın ardından öğrenciler okula ...
Nevşehir Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-2
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-2
TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 - Fatsa Belediyespor: 2 Stada giremeyen taraftarlardan ilginç çözüm
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 - Fatsa ...
Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP İl Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, MHP İl Başkanlığına ...
Nevşehir’de eve giren yarasaları itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER Nevşehir’de eve giren yarasaları itfaiye çıkarttı
Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor’a başarılar diledi
YEREL HABERLER Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor’a başarılar diledi
Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Fatma Şahin, Kapadokya Üniversitesini ziyaret etti
Nevşehir Belediyespor futbolcularında korona virüse rastlanmadı Nevşehir Belediyespor’da korona virüs testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor futbolcularında korona virüse ...
Kapadokya’daki değişimin adı moda 25 ülkeden 40’a yakın model Kapadokya’da bir araya gelecek
YEREL HABERLER Kapadokya’daki değişimin adı moda 25 ülkeden 40’a ...
Belediye Başkanı Arı, Eski Bakan Kürşat Tüzmen ile balon turuna katıldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Arı, Eski Bakan Kürşat Tüzmen ile ...
Nevşehir’de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi
YEREL HABERLER Nevşehir’de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi
Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreni ile son buldu
YEREL HABERLER Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödül töreni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X