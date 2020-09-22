Kendilerini “Hızır” olarak tanıttılar 15 bin lira dolandırdılar

Nevşehir’de kendilerini Hızır olarak tanıtan 2 şüpheli 15 bin lira dolandırarak kayıplara karıştı.

Alınan bilgilere göre, 20 Temmuz Mahallesinde bir iş yerine gelen 2 şüpheli kendilerinin Konya’dan Seyit Hazretlerinin selamını getirdiklerini ve Hızır olduklarını söyledi. Şüpheliler ziyaret ettikleri iş yerinden 3 altın yüzük, 14 gram altın bilezik, 6 adet çeşitli kıyafetler ve bin 545 lira olmak üzere toplamda 15 bin lira alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından müştekiye yaptırılan teşhis sonrasında dolandırıcıların C.A. ve O.A. olduğu tespit edilirken şüphelilerin Aksaray’da ikamet ettiği öğrenildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tahkikat evrakının Aksaray’a gönderildiği öğrenildi.

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