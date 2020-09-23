Nevşehir’de aranan 2 şahıs tutuklandı

Nevşehir’in Avanos ilçesi ve Gülşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Avanos ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C. ve Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırşehir adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan 1 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.K. yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.