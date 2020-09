Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Öcal: Biraz sabır lazım

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grupta sezonunun ilk haftasını puansız kapatan Nevşehir Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Edirnespor maçı hazırlıklarına başladı.

3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Edirnespor hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Ligin ilk haftasında Fatsa Belediyespor'a mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, cumartesi saat 16.00'da Edirne 25 Kasım Stadı'nda Edirnespor ile karşılaşacak.

TANER ÖCAL: "İLK GOLÜ BİZ BULSAK DAHA FARKLI OLURDU"

Edirnespor maçının hazırlıklarını teknik direktör Taner Öcal nezaretinde kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte hedef 3 puan. Takımın yaptığı antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Taner Öcal, ilk maçlarında taraftarlara galibiyet hediye edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Öcal, Nevşehir Belediyespor camiasından destek ve sabır istedi.

Taner Öcal, "Biz ilk maçımızda istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Karşılaşmanın ilk yarısında daha derli toplu oyun oynayan bir Nevşehir Belediyespor vardı. Müsabakanın orta hakemi yüzde yüz penaltımızı vermedi. İlk golü biz bulsak daha farklı olurdu. 2-3 tane net pozisyon yakaladık. Bunlardan birini atabilseydik maçı galip bitirebilirdik. Bütün arzumuz galibiyetle ayrılmaktı ancak olmadı. Giden üç puana hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımız çok üzüldü. Yeni kurulan bir takımız. Birçok arkadaşımız ilk defa birlikte futbol oynuyorlar. Bu takımın neler verebileceğine, neler yapabileceğine biz inanıyoruz. Biraz sabır lazım. Taraftarlarımız, Nevşehir kamuoyu bize güvensin. Bu takım iyi yerlere gelecek, iyi işler yapacak. Buna ben yürekten inanıyorum" dedi.

"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Edirnespor deplasmanından 3 puan ile dönerek moral kazanmak istediklerini söyleyen Öcal, "Biz gücümüzü biliyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu her zaman böyle olacak. Bizim bu süreçte bir galibiyete ihtiyacımız var. O galibiyeti alınca arkasının geleceğini ve seriye bağlayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

