Leonardo da Vinci'nin tablosunun dokunduğu ipek halı 80 bin dolara satışa çıkarıldı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de halı mağazası işletmecisi Oğuz Mayadağ, İtalyan'ın ünlü ressamı Leonardo Da Vinci'nin, 'Son Akşam Yemeği' isimli tablosundan esinlenerek 0.20 metrekarelik saf ipekten dokunan halıyı, 80 bin dolardan satışa çıkardı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki halı mağazası işletmecisi Oğuz Mayadağ , her santimetrekaresinde 700 düğüm bulunan ve bir kadın tarafından 3 yıllık bir sürede saf ipekten dokunan 0.20 metrekarelik halıyı satışa çıkardı. Mayadağ, "Dünyanın da en ünlü halılarının dokunduğu Hereke'de bir kadının 3 yıllık el emeği göz nuru dökerek yaptığı ipek halıyı 2 yıl önce işletmeme kazandırdım. Metrekaresinde 700 düğüm bulunan ve oldukça nadide özellikteki 0.20 metrekarelik halıyı 80 bin dolardan satışa çıkarttım." dedi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-09-24 18:49:36



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