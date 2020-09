Kapadokya'da turistlerin güvenliği atlı birliklere emanet

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) yetiştirilen atlar, jandarma timleri ile birlikte Türkiye'nin önemli turizm merkezi Kapadokya bölgesinde turistlerin can ve mal güvenliğini korumak için görev yapıyor.

2003 yılında Nevşehir'de kurulan JAKEM'de atlar, Kapadokya'da emniyet ve asayiş hizmetlerinde etkin şekilde kullanılmak üzere eğitimden geçiriliyor. Jandarma timleri, yetiştirilen atlar ile birlikte motorlu araçların giremediği, trafiğe kapalı tutulan turistik yerlerde devriye geziyor. Atlı jandarma timleri, bölgede yerli ve yabancı turistlerin can ve mal güvenliğini koruyor. Ayrıca, atlı birlikler, bölgede bulunan turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Turistler atları severek, fotoğraf çektiriyor.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-09-25 13:06:42



