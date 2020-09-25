Yol kontrol noktasında 111 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada 111 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında şüpheli bir araç içerisinde 111 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.P. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, şüpheli N.P.’ye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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