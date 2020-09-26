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Korona virüs için sosyal deney yaptı, az kalsın dayak yiyordu Korona virüs kaptım dedi, dayak yiyordu

İHA

Korona virüs için sosyal deney yaptı, az kalsın dayak yiyordu Korona virüs kaptım dedi, dayak yiyordu

Nevşehir Belediyesi korona virüsten korunmada maske kullanımının önemine ve maskesiz gezmenin oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekmek için sosyal deney yaptı. Nevşehir sokaklarında gizli kamera ile yapılan deney sırasında virüs kaptığını belirterek maske takmayan kişilere eczane soran oyuncu az daha dayak yiyordu.
Nevşehir Belediyesi korona virüsle mücadelede büyük öneme sahip olan maske konusuna dikkat çekebilmek amacıyla sosyal deney yaptı. Bunun için kent sokaklarında gezerek maske takmayan kişilerin yanına yaklaşan Rıdvan Göğüş isimli oyuncu, korona virüs testinin pozitif çıktığını belirterek eczane için adres sordu. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve gizli kameralarla kayıt altına alınan sosyal deney sırasında maskesiz gezen vatandaşlar Göğüş’e birbirinden ilginç tepkiler verdi. Zaman zaman bazı vatandaşlar tepkinin dozunu arttırarak Göğüş’e saldırmaya kalkarken kimilerinin ise umursamaz tavırları pes dedirtti.
Göğüş’e en sert tepkiyi ise bir sanayi esnafı verdi. Virüs kaptığını belirten Göğüş’e yanına yaklaşmaması için uyaran maskesiz sanayi esnafı daha sonra aracından çıkarttığı sopa ile saldırmaya kalktı. Dayak yemekten son anda kurtulan Göğüş, maske takmayan esnafa maske hediye ederek bundan sonra maskesiz gezmemesi uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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