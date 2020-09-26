Nevşehir’de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında 7’den 70’e herkes bisiklet sürdü

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Nevşehir’de 7’den 70’e herkes Uçhisar’dan, Nevşehir’e kadar olan parkurda bisiklet sürdü.

Avrupa Spor Haftası, Türkiye'de de 81 ilde eş zamanlı olarak kutlamalar ile devam ediyor. Nevşehir’de de etkinlikler Uçhisar Kalesi’nin önünden başlayıp Nevşehir Belediyesi’nin önünde son bulan bisiklet turu ile devam etti. Uçhisar Kalesi'nde başlayan bisiklet sürüşüne AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’in yanı sıra 7’den 70’e herkes katıldı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin hem açılış hem kapanış töreninin Türkiye’de üç şehirde gerçekleştirildiğini, bunlardan birinin de Nevşehir olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Arı, “Şehir, hafta geçmiyor ki uluslararası, Türkiye’de ve dünyada ses getirecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmasın. Geçen hafta Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'ni yapmıştık. Bugün ise Avrupa Spor Haftası nedeniyle harekete geç projesi kapsamında Herkes İçin Spor Federasyonu ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde aynı zamanda gerçekleştirilen faaliyetler başladı. Ama üç tane şehirde hem açılışı hem de kapanışı planlandı. Bunlardan bir tanesi Türkiye’nin yükselen yıldızı Nevşehir’de bu proje hayata geçiyor. Bugün keyifli bir gün. Bisikletlerimiz ile birlikte Uçhisar’dan Türkiye’nin yükselen yıldızı Nevşehir’e doğru bisikletlerimizi sürdük. Akşama da farklı gösterilerimiz olacak. Projedeki ana amaç Herkes İçin Spor Federasyonu'nun temeli Avrupa Spor Haftası'nın temel mantığı; 7’den 70’e her kategoriden, her yaştan, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla spora yönlendirmektir. En azından profesyonel dahi yapmasalar bile sporun bir tarafından tutunmalarını ve hayatlarını sporla birlikte güzelleştirmelerini, sağlıklı hayat sürmelerini sağlayacak bir mantıktır” diye konuştu.

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