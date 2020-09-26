Avrupa Spor Haftasında, jimnastikçilerin gösterileri nefesleri kesti Nevşehir’de Avrupa Spor Haftası kapanış programı düzenlendi

Avrupa Spor Haftası kapsamında, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinatörlüğünde düzenlenen BeActive (Aktif ol) Gecesi, Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen gecede jimnastikçilerin gösterisi nefesleri kesti.

Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 3 nolu futbol sahasında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program daha sonra konuşmalar ile devam ederken burada bir konuşma yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, etkinliğin İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Nevşehir'de düzenlenmesinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile HİS yöneticilerine teşekkür etti. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de yaptığı konuşmada 23 Eylül tarihinde Nevşehir’de başlayan Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin kapanışında da yeniden birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken Avrupa Spor Haftasının önemine değindi.

Program konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk oyunları ekibinin oyunları ve sporcuların gösterileri ile devam ederken Nevşehir Belediyesi Mehteran takımı da dinleti programı sundu.

Programın finalinde ise jimnastikçiler tarafından bisiklet üzerinde yapılan gösteriler sunulurken sporcuların bisiklet üzerindeki yaptıkları harekeler programı izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinlik lazer gösterileri ile sona erdi.

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