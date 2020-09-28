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Kapadokya’da ata binen güzel sanatçı attan düştü Attan düşen sanatçı Merve İleri: "Yakın zamanda Kapadokya’da klip çekeceğim"

İHA

Kapadokya’da ata binen güzel sanatçı attan düştü Attan düşen sanatçı Merve İleri: "Yakın zamanda Kapadokya’da klip çekeceğim"

Kapadokya bölgesinde hafta sonunda düzenlenen Kapadokya Moda Haftasında sahne almak için bölgeye gelen güzel sanatçı Merve İleri, bölgede ata binme eğitimleri aldığı sırada attan inerken düşmesi kameralara yansıdı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi hafta sonunda Kapadokya Moda Fuarına ev sahipliği yaptı. Kapadokya Moda Haftasında sahneye çıkan güzel sanatçı Merve İleri program sonrasında ise bölgenin tarihi ve turistlik yerlerini klip çekimi için gezdi. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yeni klipi için at eğitimi de alan sanatçı Merve İleri burada bir süre ata bindi. Bir süre ata binmenin tedirginliğini yaşayan güzel sanatçı attan indiği esnada ise attan düşmesi kameralara yansıdı. Attan düşen sanatçı Merve İleri açıklamasında ata binmenin güzel olduğunu ancak inmek konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi. Merve İleri, “Üstümüz başımız toz oldu tabi. Klip çekimi için yer ve fikir ararken ata binmenin çok da kolay olmadığını anladım sanırım. Bir iki defa düştüm. Ama Seher akıllı bir kız olduğu için herhangi bir yaralanmam olmadı. Ata binmek çok güzel ama inmek çok zor. İnmek kısmında sıkıntı yaşadım. Hafif bileğim ağrıdı onun dışında herhangi bir şey olmadı” dedi.
Güzel sanatçı attan düşmesine rağmen yakın zamanda yeni single için Kapadokya’da klip çekeceğini ifade etti.

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