Nevşehir’de korona virüs tedbirleri kapsamında özel okula soruşturma açıldı

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen anaokulu, ilkokul 1, 8 ve 12. Sınıflar dışında eğitim verdiği tespit edilen 2özel okula idari soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 20202021 eğitim öğretim yılının kademeli olarak anaokulu, 1.sınıf, 8 sınıf ve 12.sınıflara yönelik açıldı. Bu sınıfların dışında eğitim öğretimi açan okullara Milli eğitim Bakanlığı tarafından yaptırım yapılacağının açıklanmasının ardından ise Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonrasında Simya Koleji'ne korona virüs ile mücadele kapsamında diğer sınıflarda da eğitim öğretim verdiğine yönelik iddialar sonrasında idari soruşturma açıldığı öğrenildi.

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