Nevşehir’de toz bulutu oluştu, göz gözü görmedi

Nevşehir’de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte göz gözü görmedi.
Nevşehir’de bu akşam saatlerinde meydana gelen toz bulutu ile birlikte göz gözü görmedi. Otomobillerin güçlükle hareket ettiği görülürken şehirde oluşan toz bulutu vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Nevşehir'de oluşan toz bulutu bir süre sonra yerine yağmur yağışına bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.